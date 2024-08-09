Минобороны РФ перебросило силы российской армии на курское направление

Министерство обороны РФ сообщило о переброске некоторых сил российской армии в Курскую область.

По данным оборонного ведомства, на курское направление выдвинулись вооружения и техника ВС РФ для поддержки уже имеющихся там сил, которые активно противостоят украинским боевикам в Суджанском районе региона.

В сообщении ведомства отмечается, что к указанной местности выдвинулась колонна, включающая реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелую гусеничную технику, автомобили «Урал» и «КамАЗ».

К сообщению Минобороны РФ прикрепило видео движения колонн с военной техникой к территории Курской области.

ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ утром 6 августа. Под массированный обстрел попал Суджанский район Курской области, откуда производится эвакуация мирного населения.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что на курском направлении ВС РФ ликвидировали до 945 военных ВСУ и до 102 единиц военной техники.