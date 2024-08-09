Жителей Суджанского района эвакуируют во время затишья от обстрелов ВСУ

Эвакуация населения Суджанского района Курской области происходит во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

По его словам, определенные трудности в работе по эвакуации присутствуют. Они связаны с опасностью, которой подвергаются мирные граждане.

Утром 6 августа вооруженные формирования Украины незаконно пересекли границу РФ в районе Курской области. Украинские боевики начали массированную атаку на Суджанский район с помощью артиллерии.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, в «операции» ВСУ участвовали до 300 украинских боевиков, однако позже начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обозначил другое число. По его словам, в приграничье вторглись порядка тысячи боевиков ВСУ.

На данный момент ВС РФ продолжают работу по вытеснению украинских военных с территории Курской области.

Минобороны РФ в пятницу, 9 августа, сообщило, что российские военнослужащие ликвидировали порядка 945 украинских боевиков на курском направлении.