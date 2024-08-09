Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ на курском направлении

Министерство обороны России опубликовало сводку о потерях ВСУ на курском направлении. Согласно информации оборонного ведомства, за время боевых действий украинская армия понесла потери в виде 945 военнослужащих.

Кроме того, ВСУ лишились до 102 единиц бронетехники, в число которых вошли 12 танков, 17 БТР, 6 боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Также российским бойцам удалось уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

ВС РФ продолжают операцию по вытеснению украинских военных с территории Курской области, куда они незаконно вторглись утром 6 августа. Основные боестолкновения происходят в Суджанском районе региона.

Как сообщил ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, ВСУ при численности до тысячи человек проникли на территорию России с целью захватить мирные населенные пункты. За первые два дня российским военным удалось уничтожить 315 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что в Курской области ввели режим ЧС федерального характера.