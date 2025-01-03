Минобороны РФ подало иск к МГТУ им. Баумана на сумму более 38 млн руб.

Министерство обороны РФ подало иск против московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Об этом говорится в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, передает ТАСС.

В документе отмечается, что иск против университета касается суммы, превышающей 39 млн рублей.

В качестве третьего лица в этом деле выступает военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Уточняется, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме.

Причина претензий к вузу со стороны российского оборонного ведомства на данный момент на раскрывается.

Это не первый иск Минобороны к МГТУ им. Баумана. В 2024 году министерство уже обращалось в суд с требованием о взыскании неустойки в размере 413 399 рублей за задержку выполнения обязательств по государственному контракту. Тогда речь шла о поставке наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием на общую сумму 42,4 млн рублей. Суд удовлетворил требования Минобороны.

25 ноября 2024 года стало известно, что заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрея Борзова признали виновным в получении крупной взятки. Его отправили отбывать наказание на 8,5 лет в колонию.