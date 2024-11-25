Замглавы НИИ МГТУ имени Баумана приговорили к 8,5 года колонии

Басманный суд в Москве вынес приговор Андрею Борзову, заместителю директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Н.Э. Баумана, признав его виновным в получении взятки в значительном размере, сообщил ТАСС.

Суд назначил Борзову наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

После оглашения приговора Борзов был арестован прямо в зале суда. Также был осужден второй участник дела — преподаватель МГТУ Дмитрий Васильев, которому назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима за дачу взятки.

Судья сообщил только резолютивную часть решения, поэтому подробности обвинений в адрес Борзова и Васильева остаются неизвестными.

Борзов является доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы» МГТУ имени Баумана, а также занимает пост заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение».

Ранее сообщалось, что обвинение запросило пожизненный срок заключения для основателя РДК Капустина.