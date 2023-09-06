Минобороны РФ получило свидетельства участия Госдепа в биоисследованиях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны России получило свидетельства участия Госдепа в биологических программах несмотря на то, что США отрицает свою причастность.

Об этом Кириллов рассказал в среду, 6 сентября, на брифинге. Его слова приводят РИА Новости.

«Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года», – сказал Кириллов.

Он отметил, что документы, полученные оборонным ведомствам, свидетельствуют об участии в биопрограммах экс-президента США Барака Обамы. По словам Кириллова, Белый дом выделял на эти цели 40 миллионов долларов, а также привлекал к работе разные некоммерческие и неправительственные организации.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что полученные официальные бумаги свидетельствуют о том, что Вашингтон спонсировал биопрограммы на территории различных государств. По словам Кириллова, Белый дом всячески хотел скрыть истинных заказчиков и цели исследований.

Весной 2022 года Кириллов заявил, что США создали на Украине сеть биолабораторий в 14 населенных пунктах. Тогда начальник войск РХБЗ заявил, что Соединенные Штаты могли использовать эти объекты для разработки биоматериалов, способных избирательно поражать разные этнические группы. Кириллов отмечал, что с украинской территории, в частности, из Херсонской области, были запущены птицы, которые оказались в РФ.