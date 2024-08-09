Режим ЧС федерального характера ввели в Курской области

9 августа прошло внеочередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которого обсуждалось текущее положение в Курской области. Было принято решение ввести на территории региона режим ЧС федерального уровня.

Такой режим вводится при серьезных катастрофах или авариях, стихийных бедствиях, которые могут привести или уже привели к человеческим жертвам и/или могут нанести серьезный ущерб окружающей среде и условиям жизни населения.

В связи с атакой ВСУ на Курскую область в регионе введен высший, федеральный уровень ЧС. Захватить участок Суджанского района пытались до тысячи украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП мобильная связь и интернет в Курской области временно стали бесплатными. При этом операторы будут предоставлять услуги даже при отрицательном балансе.