Герасимов: ВСУ потеряли 315 человек при атаке на Курскую область

Ранее президент России Владимир Путин созвал совещание с участием министра обороны РФ Андреем Белоусовым, секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым главой ФСБ Александром Бортниковым в связи с ситуацией в Курской области.

Как отметил Герасимов, незаконное пресечение границы РФ произошло утром 6 августа. По его словам, в попытках захватить участок территории Суджинского района области участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих.

По информации начальника Генштаба, при атаках на российских регион ВСУ потеряли 315 человек личного состава, в том числе не менее ста убитыми. Кроме того, уточнил он, украинская армия лишилась 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.

Как ранее сообщил канал «Рыбарь», ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную вблизи одноименного города Курской области.