Минобороны РФ: Российские военные нанесли существенный урон резервам ВСУ

В Министерстве обороны России отчитались о работе Вооруженных сил РФ на нескольких направлениях.

По информации ведомства, российская армия ночью нанесла существенный урон по резервам ВСУ. Так, атакам со стороны ВС РФ подвергались пункты размещения наемников, участвующих в спецоперации в рядах ВСУ. Также был уничтожен склад с боеприпасами и военной техникой, которую поставили западные страны Киеву.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — отчиталось ведомство.

Также в ведомстве добавили, что в ликвидации военных объектов врага принимали участие корабли ВМФ РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Украина начала контрнаступление 4 июня. По словам главы государства, украинские военные не испытывают успехов, а российские бойцы точно отрабатывают по своим целям.