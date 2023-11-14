Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках в нескольких регионах

Министерство обороны России сообщило о сбитых беспилотниках в трех регионах страны – в Московской, Тамбовской и Брянской областях. По данным ведомства, всего было сбито четыре украинских дрона за прошедшие сутки.

Накануне Baza сообщила, что в Брянской области БПЛА атаковал химический завод. По данным источника, в строящемся цеху был обнаружен неразорвавшийся дрон. Инцидент произошел в поселке Сельцо. На место вызвали сотрудников спецслужб.

Также ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитом вражеском беспилотнике на юго-западе региона. По его словам, жертв и разрушений нет. Отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

За последние несколько дней участились попытки ВСУ атаковать объекты на территории РФ. Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в Московской, Тульской и Белгородской областях. Жертв в этих регионах нет.

В Брянской, Белгородской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.