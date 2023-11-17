Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах «Непутн» в небе над Черном море

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» над Черным морем возле побережья Крыма, сообщили в пятницу, 17 ноября, в Министерство обороны РФ.

«Семнадцатого ноября 2023 года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

17 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о работе ПВО в акватории Черного моря. Глава города заявил, что над Северным молом были сбиты две воздушные цели.

После начала специальной военной операции ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Регулярно атакам подвергаются Белгородская, Курская и Брянская области. В этих регионах, а также в Республике Крым и Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее о том, что ПВО сбила украинские беспилотники в небе над Смоленской областью сообшил губернатор Василий Анохин. По предварительной информации, никто не пострадал. Позже в Минобороны России сообщили, что всего ВСУ запустили три беспилотника. Украинская армия предприняла попытку атаковать территорию РФ около 8:00.