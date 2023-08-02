Минобороны РФ сообщило о начале учений «Океанский щит-2023» в Балтийском море

Министерство обороны России сообщило о начале военно-морских учений «Океанский щит-2023», которые проходят в Балтийском море.

В ведомстве отметили, что мероприятия проходят под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова. Учения стартовали в среду, 2 августа.

В них задействованы, по информации Минобороны РФ, более 30 единиц боевых кораблей и катеров, 20 судов, а также 30 воздушных судов морской авиации и ВКС РФ. Порядка 6 тысяч военнослужащих будут выполнять учебные задачи на кораблях.

«В ходе учения будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия», – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Кроме того, отмечает ведомство, учения позволят проверять боеготовность сил ВМФ к защите национальных интересов государства. После завершения учений все суда и летательные аппараты вернутся в пункты постоянного базирования и аэродромы.

В прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что масштабные учения корабельных сил и авиации «Океанский щит» будут проводиться на регулярной основе.

Ранее глава Минобороны Шойгу наградил экипаж танка, в одиночку разгромивший роту ВСУ, за мужество и героизм.