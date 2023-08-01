Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который отразил бронегруппу ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам за мужество и героизм экипаж танка, который на Запорожском направлении отразил атаку бронегруппы ВСУ. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в оборонном ведомстве.

Речь идет и ситуации, которая произошла в июне. Видео, на котором один танк ВС РФ отражает атаку нескольких единиц военной техники ВСУ, начало распространяться в социальных сетях несколько дней назад.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам», – сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот случай на фронте заявил, что в Кремле восхищены кадрами этого боя. Такие действия российской армии он назвал уникальными и заявил, что такие маневры можно разбирать в учебниках.

На видео с боем на один российских танк выдвинулась колонна с двумя танками ВСУ и восьми БМП.

Орден Мужества – одна из российских государственных наград, установленных Указом Президента России от 07.09.2010 № 1099. Она является самой высокой формой поощрения граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала украинского контрнаступление, которое началось 4 июня, ВСУ потеряли порядка 26 тысяч военных и трех тысяч военной техники, включая поставленные западом танки Leopard.