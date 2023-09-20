Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех ракет Storm Shadow в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ сообщило о перехвате четырех ракет ВСУ Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ведомство заявило в среду, 20 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», – уточнили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 42 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка ДНР, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка ЛНР, а также Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области и Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области.

С начала СВО российские военные уничтожили 475 вражеских самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотников, более 12 тысяч танков и других бронированных машин.

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украины крылатых ракет Storm Shadow. Данные ракеты производятся совместными усилиями Британии и Франции. Ее выпуск начался с 1994 года. Дальнобойные ракеты также находятся на вооружении у Италии.

Ракета была создана на базе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Дальность полета Storm Shadow составляет примерно 560 километров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы российской ПВО сбили украинские беспилотники. Они упали под Севастополем – в районе двух поселков (Кача и Вернесадовое). Пострадавших нет. Глава региона уточнил, что российские военные продолжают контролировать воздушное пространство.