Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотников ВСУ на гражданские суда возле Босфора

Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать надводными беспилотниками гражданские транспортные суда. Об этом сообщил официальные представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков во вторник, 1 августа.

Инцидент произошел в районе пролива Босфора. Именно туда следовали судна.

«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», – сказал Конашенков.

Он добавил, что надводные беспилотники оперативно обнаружили корабли Черноморского флота и уничтожили их.

В этот же день Минобороны России сообщило о том, что украинские беспилотники пытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Василий Быков» и «Сергей Котов». По данным ведомства, надводные аппараты были уничтожены с помощью вооружения, находившегося на судах.

1 августа ведомство также сообщило о попытке ВСУ атаковать объекты в Москве. По данным Минобороны, российские системы ПВО сбили два беспилотника в двух районах Подмосковья, еще один был ликвидирован с помощью РЭБ.

По информации мэра Москва Сергея Собянина, один беспилотник попал в здание в «Москва-Сити», в результате чего были выбиты окна.

Атака беспилотников на Москву является уже шестой за три месяца. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, угроза сохраняется, но власти уже принимают меры.