Минобороны РФ сообщило о последствиях атаки ВСУ на Севастополь

Министерство обороны России сообщило о последствиях атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Погиб один военнослужащий.

Украинские военные нанесли удар крылатой ракетой по штабу флота днем, 22 сентября. По информации губернатора города Михаила Развожаева, центр города, где расположено здание, оцеплен, а дороги перекрыты. Он призвал жителей и гостей города воздержаться от поездок в этот район.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали шесть человек. По предварительной информации, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

22 сентября ВСУ также предпринимали попытку атаковать объекты в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о сбитых крылатых ракетах. По информации источников, осколки упали в пригороде Бахчисарае.

Предположительно, ВСУ наносили удары ракетами Storm Shadow. В мае о том, что ВСУ получили такие боеприпасы, сообщила Великобритания.

Крылатые ракеты Storm Shadow производятся совместными усилимия Великобритании и Франции. Дальность полета такой ракеты может доходить до 560 километров. ВСУ не первый раз используют эти боеприпасы для атаки территорий России. Ранее украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате были повреждены два корабля.