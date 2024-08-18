Министерство обороны РФ сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за прошедшие сутки.

Так, согласно официальной сводке ведомства, опубликованной в мессенджере, украинская армия понесла потери в виде более 300 военнослужащих и 27 единиц военной техники, в число которой вошли танки, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, а также инженерная техника.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики потерпели поражение во время боестолкновений с российской армии в населенных пунктах Новоивановка, Михайловка, Фанасеевка в Курской области.

ВСУ утром 6 августа незаконно вторглись на территорию Курской области, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района. На территории региона на данный момент введет режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения граждан дополнительными мерами безопасности. Такой же действует в Белгородской области.

Ранее президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что нападение на Курскую область совершено подразделениями с наемниками.