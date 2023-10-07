Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике у побережья Крыма

Министерство обороны России сообщило о сбитом беспилотнике в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма.

По данным ведомства, попытку атаковать территорию РФ пресекли в 22:30.

«Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат», – говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Впервые граждан предупредили в 19:15. Второе предупреждение было в 22:45. Оно было отменено в 23:16. Затем Развожаев написал в своих соцсетях о сбитой системами ПВО воздушной цели, которая двигалась с моря.

ВСУ регулярно предпринимают попытки наносить удары по объектам РФ. Минобороны сообщает о пресечении этих попыток.

В Республике Крым и Севастополе введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в приграничных территориях РФ – в Брянской, Белгородской и Курской областях.