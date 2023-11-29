Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Артемовское в ДНР. По информации оборонного ведомства, опубликованной 29 ноября, а операции участвовали подразделения «Южной» группировки ВС РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики», – следует из сообщения.

Также, по данным Минобороны России, российская армия за прошедшие сутки отразила три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Шумы и Клещеевка.

Поселок Артемовское расположен в западной части от города Артемовск (в украинских СМИ его называют Бахмут). Его в мае 2023 освободили российские военные.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин, объявляя о ее начале, главными целями назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России в сентябре 2022 года в результате референдумов, проведенных на этих территориях.