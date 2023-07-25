Минобороны РФ сообщило об освобождении Сергеевки на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило об освобождении ВС РФ населенного пункта Сергеевка, который расположен на краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке ведомства, опубликованной во вторник, 24 июля.

Отмечается, что российская армия на данном направлении в общем продвинулась на четыре километра по фронту. До двух километров составило продвижения в глубину боевых порядков ВСУ.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее врио губернатора ДНР Денис Пушилин опроверг информация о том, что ВС РФ покинули населенный пункт Клещеевка, расположенный вблизи освобожденного Артемовска (в украинской версии – Бахмута). О том, что российские военные якобы ушли из этого населенного пункта, сообщил военкор ВГТРК Александр Сладков, но позже он же и опроверг свои слова.

По словам президента России Владимира Путин, украинское контрнаступление началось 4 июня. Но, как отметил российский лидер, ВСУ не испытывают успехов на фронте, а ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают по целям.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала «контрнаступа» составили более 26 тысяч украинских военных. Также армия противника лишилась порядка 3 тысяч единиц военной техники.