Минобороны РФ сообщило об ударах ВС РФ по аэродромам и пунктам управления ВСУ

Министерство обороны РФ отчиталось о работе ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции и не только.

Накануне в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По информации ведомства, российская армия нанесла удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, а также по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружений и военной техники, поставленных противнику западными странами.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также в сводке Минобороны РФ отмечается, что ВСУ предприняли попытку ночью продвинуться на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но в результате работы российских группировок войск добиться успеха противнику не удалось.

«Потери противника за сутки составили свыше 210-ти украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – отмечается в сводке.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словами министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала «контрнаступа» ВСУ потеряли порядка 26 тысяч армейского состава и трех тысяч военной техники.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из главных целей отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями, а также денацификацию и демилитаризацию соседнего государства.

Также Путин заявлял, что любая техника, поставленная Киеву западными «партерами», будет считаться законной целью для российских военных.