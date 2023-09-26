Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ, где находилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, удар по складу был нанесен с помощью крылатой ракеты в понедельник, 25 сентября. Склад находился у населенного пункта Киселевка Херсонской области.

«В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра», – следует из сообщения Минобороны РФ.

25 сентября оборонное ведомство также сообщило об ударе ВС РФ по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. В общей сложности, уточнило Минобороны России, на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях российские военные отразили 11 атак со стороны ВСУ.

СВО началась 24 февраля 2023 года. Владимир Путин главными ее целями назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирных жителей ЛНР и ДНР.

Ранее Путин заявил, что за три месяца украинского контрнаступления, ВСУ потеряли порядка 71,5 тысяч своих солдат. Также российская армия уничтожила 543 танка и другое вооружение.