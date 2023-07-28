Минобороны РФ: ВСУ атаковали Таганрог зенитной ракетой комплекса ПВО С-200

Министерство обороны России прокомментировала взрыв в Таганроге. Очевидцы сообщили о громком звуке в центре города вечером, 28 июля. Некоторые здания были сильно повреждены, где-то – выбиты окна. Известно о 15 пострадавших.

«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога», – говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва было повреждено помещение ресторана «Чехов сад». Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, именно у этого кафе произошел взрыв.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ, а также экстренных служб. Пострадавшим продолжают оказывать необходимую помощь. У некоторых жителей осколочные ранения. Семь человек пришлось госпитализировать.

Голубев также сообщил о второй сбитой за день ракете в Ростовской области. Системы ПВО обезвредили ее в Азовском районе.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в районе Куйбышевского района в Самаре.