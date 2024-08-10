Министерство обороны РФ опубликовало сводку о потерях ВСУ в Курской области за прошедшие сутки. По данным оборонного ведомства, потери личного состава украинской армии доходят до 175 человек.

Также среди военной техники украинские боевики потеряли 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты и 21 боевую бронемашину.

Всего, как сообщили в ведомстве, за время наступления ВСУ на Курскую область Украина потеряла до 1120 своих солдат и 140 единиц военной техники.

На данный момент бои продолжаются в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки, Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово Курской области. Отмечается, что российские военнослужащие наносят удары по резервам ВСУ в Сумской области.

Операция по ликвидации боевиков в курском приграничье продолжается и сейчас.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что для укрепления позиций ВС РФ были направлены танки. Также Росатом сообщил, что Курская АЭС работает в штатном режиме.