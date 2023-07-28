Минобороны РФ запретило проход судов в акватории Керченского пролива

Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Министерства обороны РФ сообщило о запрете прохода любых маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива.

Кроме того, введен запрет на постановки на якорь, отлов рыбы и подводные работы, приводнение летательных аппаратов.

«Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ограничения не касаются кораблей, катеров и судов военно-морского флота, приграничных органов и войск нацгвардии России.

Вечером 28 июля Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать жилую инфраструктуру Таганрога в Ростовской области. В результате работы российской системы ПВО ракету удалось сбить, ее обломки упали на территорию города. В городе был слышен взрыв. В результате – были повреждены здания.

До 15 человек увеличилось число пострадавших. На месте работают сотрудники Следкома РФ и оперативных служб. Сотрудники медицинской помощи также продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

Также 28 июля Минобороны РФ сообщило о повторной попытке атаковать Ростовскую область. ВСУ использовали такую же ракету. Силы ПВО сбили ее в Азовском районе области.

На данный момент в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину пока не доложили о случившемся.