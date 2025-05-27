По инициативе России был возобновлен диалог с Украиной для мирного урегулирования конфликта. Однако правительство в Киеве, при поддержке некоторых европейских стран, предприняло шаги, которые сорвали переговорный процесс, сообщило Минобороны РФ.

Начиная с 20 мая, киевские силы значительно увеличили количество атак с использованием дронов и реактивных снарядов западного производства, нацеленных на гражданские объекты в России.

С 20:00 мск 20 мая по 08:00 27 мая средствами ПВО было уничтожено 2331 ударных БПЛА, включая 1465 за пределами зоны спецоперации. Эти атаки беспилотников привели к ранениям среди гражданских лиц, включая женщин и детей, в российских регионах.

В ответ на действия Киева Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА, исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

20 мая ударом были поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области и склады в Днепропетровской области.

21 мая были поражены пункты дислокации и склады ракетно-артиллерийского вооружения в Сумской области, пункт дислокации иностранных наемников в районе Святогорска и склад в Харьковской области.

22 мая удары были нанесены по предприятию в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, аэродрому, радиолокационным станциям ПВО и пункту дислокации наемников в Харьковской области. В районе Орджоникидзе были уничтожены радиолокационная станция, машина управления и пусковые установки ЗРК Patriot.

23 мая был нанесен удар по месту разгрузки и складу контейнеров в порту Одесса, уничтожено около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, БПЛА и боеприпасами.

Поражены объекты инфраструктуры и места подготовки ударных БПЛА на аэродромах в Запорожской и Кировоградской областях, склады в Харьковской области.

24 и 25 мая были нанесены удары по предприятиям ВПК, центрам разведки и авиации СБУ, пунктам дислокации и позициям ЗРК Patriot в Киевской и Одесской областях, а также в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Сумской областях.

На протяжении ночи на 27 мая дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать над российской территорий 99 БПЛА противника.