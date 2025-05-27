Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России

На протяжении ночи на 27 мая дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать над российской территорий 99 БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия в ночь на вторник, 27 мая, активно пыталась наносить удары по российским территориям.

«В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Больше всего дронов, 56 единиц, было сбито в Белгородской области. Над Воронежской областью перехватили 26 БПЛА. Семь дронов нейтрализовали над Владимирской областью и еще пять — над территорией Калужской области. Четыре беспилотника сбили в Тульской области. По одному летательному аппарату перехватили над Ростовской и Липецкой областями.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 27 мая над Воронежской областью было сбито более 20 украинских беспилотников. Об этом заявил глава региона Гусев. По его словам, разрушений и пострадавших не выявлено. В одном месте по итогам падения обломков беспилотника загорелся лес. Пожар был быстро потушен.