Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном

Министерство обороны России сообщило о нанесенных ночью ударах по местам хранения боеприпасов с ураном на Украине. Об этом оборонное ведомство сообщило в соцсетях в понедельник, 18 сентября.

Также, отметили в Минобороны РФ, благодаря работе российской армии были уничтожены склады, в которых хранились крылатые ракеты Storm Shadow, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – следует из сообщения ведомства.

В мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет англо-французского производства. Ее дальность полета составляет примерно 560 км.

В начале сентября Пентагон объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Они вошли в новый пакет военной помощи, который оценивается в 175 млн евро.

Боеприпасы с обедненным ураном подходят к танкам Abrams, которые США также обещали передать Украине. Ранее газета Politico сообщила, что первые десять американских танков могут прибыть на территорию Украины к середине сентября. Всего Вашингтон может передать ВСУ 31 танк.

Боеприпасы с обедненным ураном до сих пор не запрещены международной конвенцией, однако их применение несет негативные последствия как для самих солдат, так и для тех людей, которые оказались в зоне действия таких боеприпасов.