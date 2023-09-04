Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов

Министерство обороны Румынии опровергло сообщения от Киева, который утверждал, что на территории страны упали российские дроны. Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства в понедельник, 4 сентября.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на чиновников страны сообщили, что два российских дрона-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали в Румынии. По утверждению прессы, это произошло во время «массированной атаки ВС РФ» на Украину.

«Ответственные структуры Министерства национальной обороны в реальном времени мониторили ситуацию в связи с атакой российских беспилотников, и прошлой ночью, и в субботу и воскресенье, против инфраструктуры возле украинских портов на Дунае. Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии», – следует из сообщения оборонного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают усиленно мониторить ситуацию на суше, на море и в воздушном пространстве страны.

Накануне, утром 4 сентября, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Черниговской и Сумской областях.

В ноябре 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув. В СМИ тогда появилась информация о том, что в стране упала российская ракета. Однако позже официальные лица Польши опровергли эту информацию, заявив, что ракета оказалась украинской – она отстранилась от курса и упала на территории соседнего европейского государства.

ВС РФ с 10 октября 2022 года начали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины в рамках проведения специальной военной операции. С тех пор в разных регионах соседней страны регулярно звучит воздушная тревога, а соответствующие объекты уничтожаются или перестают функционировать. РФ производит удары в том числе с кораблей Черноморского флота.