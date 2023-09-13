Минобороны сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области

Накануне в Белгородской области была пресечена попытка атаки со стороны двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинским ВС. Сообщается, что вражеская техника была уничтожена при помощи дежурных средств противовоздушной обороны региона. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает издание «Лента.ру» .

В ведомстве также уточнили, что произошедшее случилось примерно в 21:30 по московскому времени.

Накануне губернатор региона Алексей Богомаз также сообщал о том, что при помощи ПВО было сбито две единицы вражеской техники на территории Брянской области. В Минобороны также подтверждали эту информацию.