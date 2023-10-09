Минобороны США пообещало справиться с одновременной помощью Украине и Израилю

Представители Пентагона заявили, что их ведомство сумеет помочь обеим странам. Каждая из них получит все необходимое.

У издания Politico вышла статья, в которой приводится мнение чиновников министерства обороны Соединенных Штатов. По их утверждению, Белый дом заранее позаботился о том, чтобы израильская армия, в случае кризиса, смогла оперативно получить затребованную помощь. Ей передадут вооружения, которые хранились законсервированными прямо территории Израиля. Тем более, что Киев и Тель-Авив получают совершенно разные типы оружия, которые не пересекаются между собой.

«У Израиля есть «Железный купол», а у Украины — NASAMS, Patriot, Hawks», - указано в статье.

По этой причине израильские военные получат помощь параллельно украинским, и никто из них не будет обделен.