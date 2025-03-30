Минобороны Украины объявило о начале создания космических войск

В рамках форума Space for Ukraine заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила о создании нового подразделения, которое будет заниматься разработкой космических технологий и формированием космических войск.

В качестве одной из ключевых причин создания этого органа власти рассматривается усиление военной опасности, якобы исходящей от Российской Федерации.

«Российская „угроза“ требует от нас активного развития космического направления. Без спутниковой связи невозможно управлять войсками, а без спутниковой разведки — понимать передвижения противника и эффективно обороняться», — процитировало слова Черногоренко УНИАН.

Министерство обороны Украины может стать основным заказчиком космических технологий, разрабатываемых в стране. Среди приоритетных проектов, помимо создания спутников для оборонных целей, — системы раннего предупреждения и мониторинга космического пространства.

Госпожа Черногоренко не стала вдаваться в подробности о том, каким образом Киев смог обеспечить финансирование для развития высокотехнологичной и затратной отрасли. Однако она сообщила, что в Министерстве обороны уже сформировано специализированное космическое подразделение.

Ранее Зеленский заявил, что пребывает «в разных реалиях» со спецпосланником Трампа Уиткоффом.