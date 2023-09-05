Минобороны Украины обманули при поставке дронов

Министерство обороны Украины получило один дрон от компании вместо обещанных 55, сообщило в понедельник, 5 сентября, издание Bihus.info.

По данным источника, дроны ведомству должна была поставить фирма, которую тесно связывают с бывшим депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Бориславом Розенблатом. За это украинское Минобороны заплатило 650 млн гривен (17,6 млн долларов). К указанному сроку ведомство получило только один исправный беспилотник.

«В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата», – следует из материала издания.

Согласно расследованию, которое провели украинские журналисты, к обозначенному сроку Минобороны Украины получило только четыре БПЛА, три из которых – были в ненадлежащем состоянии.

В материале издания отмечается, что оборонное ведомство, несмотря на нарушение договоренностей, отсрочило поставку дронов уже до октября 2023 года.