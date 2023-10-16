Минобороны Украины отчиталось об увеличении численности ВСУ с 2021 году

В Министерстве обороны Украины заявили, что численность украинской армии с 2021 года выросла на 40 процентов. Соответствующую статистику ведомство опубликовало на своем официальном сайте.

В документе сообщается также об увеличении численности женщин в рядах ВСУ. По данным Минобороны Украины, в украинской армии служат 43 тысяч женщин.

«За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч – сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих», – следует из сообщения оборонного ведомства.

Конкретного числа военнослужащих украинское министерство не сообщило. Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев планирует мобилизовать миллион человек.

Накануне замминистра обороны страны Наталья Калмыкова заявила, что многие граждане пытаются избежать мобилизации, используя для этого различные причины. Киев готовит изменения в законодательстве, чтобы таких ситуаций не возникало.