Минобороны Украины: в Раду вскоре снова внесут проект о мобилизации

Заместитель главы украинского Министерства обороны Наталья Калмыкова заявила, что правительство вскоре повторно подаст в Верховную Раду законопроект об усилении мобилизации. По ее словам, новая редакция документа будет передана в Раду в течение нескольких недель, и на согласование правок может уйти больше времени, чем обычно. Слова Калмыковой передает местный телевизионный канал ТСН .

Отдельно она подчеркнула важность данного закона и скорого его вступления в силу. По словам Калмыковой, это в интересах украинцев, которые в данный момент находятся на фронте. По словам замминистра, представителям МО хотелось бы, чтобы на проверку документа ушло несколько дней, но судя по всему, на это уйдут недели.

Калмыкова сообщила, что после редакции главная идея проекта осталась неизменной. Она подчеркнула, что кардинально в документе ничего не изменилось.

Спорным вопросом остается мобилизация украинцев с инвалидностью, заявила она. Калмыкова напомнила, что за последние 2 года их количество в стране сильно увеличилось.