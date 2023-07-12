Минобороны завершает прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны РФ завершает прием вооружения и техники от частной военной кампании «Вагнер». Об этом ведомство проинформировало в своих соцсетях.

Как сообщил представитель МО РФ Игорь Конашенков, на вооружение российской армии поступили больше двух тысяч единиц танков, РСЗО, разных комплексов, гаубиц, а также противотанковых орудий.

«Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», – сказал Конашенков.

Так, теперь ВС РФ имеют РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь» и другую технику. Также «Вагнер» передал более 2,5 тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

В оборонном ведомстве отметили, что вся техника и вооружение будут доставлены в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техобслуживание и подготовку для дальнейшего использования в зоне проведения специальной военной операции.

В ночь на 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, назвав его «маршем справедливости». Подразделения военной кампании заблокировали Ростов-на-Дону и захватили штаб Южного военного округа (ЮВО). В этот же день Пригожин приказал «вагнеровцам» на военной технике двигаться в сторону Москвы.

Со срочным обращением 24 июня выступил президент России Владимир Путин, который призвал прекратить попытку военного мятежа и сплотиться. С ним провел переговоры глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он же позже связался с Пригожиным, после чего тот развернул военную технику от Москвы и вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» покинул Ростов-на-Дону.