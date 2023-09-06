Минобразования Латвии приказало уничтожать книги на русском языке

Латвийское Минобразования приказало уничтожать книги на русском языке. Соответствующее заявление сделал специальный корреспондент «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своих социальных сетях .

В своем посте Стефанов сообщил, что вместе с окончательным переходом обучения местных школ на отечественный язык, в государстве было также приказано избавиться от книг на русском языке.

Он уточнил, что избавиться было приказано не только от литературы за авторством русских классиков, но и от любые книг, переведенных на русский.

Недавно сообщалось, что живущим в Латвии гражданам РФ, провалившим экзамен по знанию местного языка, будут высылать предписание покинуть страну. Подчеркивается, что всего могут выгнать порядка 6000 россиян за следующие 3 месяца.