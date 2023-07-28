Минпромторг планирует создать единую торговую компанию для выхода на африканский рынок

В российском Минпромторге обсуждается возможность создания торговой компании для выхода на африканский рынок. В министерстве это считают необходимым для обеспечения более успешной кооперации между РФ и Африкой. Об этом сообщил замглавы министерства Василий Осьмаков во время саммита «Россия – Африка» в беседе с изданием РИА Новости .

Осьмаков заявил, что такую компанию нужно создать. Он сообщил о необходимости проектного офиса по работе с Африкой и подчеркнул, что обсуждения подобной инициативы уже ведутся.

«…идёт работа по актуализации внешнеэкономической деятельности», – добавил Осьмаков.

Он также указал на то, что реализация подобного проекта возможна на основе уже созданных институтов поддержки экспорта.