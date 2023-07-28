Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень параллельного импорта
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Российским Минпромторгом был утвержден новый перечень товаров, разрешенных для ввоза посредством параллельного импорта. Об этом рассказал первый замглавы министерства Василий Осьмаков. Его слова передает издание РИА Новости.
Он сообщил, что список вскоре будет отправлен в Минюст, и в то же время Минпромторг продолжит работу над ним. По словам Осьмакова, работа над обновленным перечнем будет окончена уже в течение следующих двух-трех месяцев.
Глава министерства Денис Мантуров ранее заявлял, что с первого подобного перечня, количество наименований в списке сократилось в 3 раза. Он считает, что параллельным импортом нужно пользоваться для завоза продукции, потребность в которой не может быть удовлетворена отечественным производством.