Минск потребовал от Канады извинений за эсэсовца в парламенте

Белоруссия ожидает официальных извинений от Канады за чествование ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел республики в понедельник, 25 сентября.

«Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу», – говорится в сообщении ведомства.

МИД Белоруссии отметил, что этот инцидент является следствием многолетней политики Канады и других стран Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников.

В пятницу, 22 сентября, в честь визита президента Украины Владимира Зеленского канадское правительство пригласило на заседание 98-летнего эсэсовца Ярослава Хунка. Собравшимся в зале его представили как ветерана борьбы против русских.

Хунк состоял в дивизии «Галичина» войск СС, в которую входили украинские националисты. Дивизия сражалась с Красной Армией и совершала преступления в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Инициатором приглашения преступника стал спикер палаты общин Энтони Рота, которые заявил, что не знал о зверствах Хунка.

Сам Зеленский никак не прокомментировал приглашение эсэсовца в парламент Канады. Ранее украинский лидер был с официальным визитом в США, где выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретился с главой Соединенных Штатов Джо Байденом в Вашингтоне.

25 сентября посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщил, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана СС «Галичина». Он назвал Канаду «гнездом для нацистских преступников».