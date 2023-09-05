Минтруд РФ не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу

Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу «Справедливой России – За Правду» (СРЗП) о начислении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу.

Об этом в своих соцсетях заявил руководитель партии Сергей Миронов. СРЗП планирует вносить соответствующие поправки в бюджет на 2024 году.

«Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу нашей фракции «Справедливая Россия – За правду» о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу», – написал Миронов.

Он добавил, что ответ Минтруда содержит «отсылку» к региональным властям, так как у федерального центра нет бюджета на подобные цели. Депутат напомнил, что именно парламент по конституции России определяет размер и цели бюджета.

Миронов и первый зампред Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова в июле обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой ввести федеральный сертификат на сборы детей в школу. Он должен выдаваться многодетным и малоимущим семьям. Депутаты предложили выделить на эти нужды 22 тысяч 300 рублей для мальчиков и 26 тысяч 800 рублей для девочек. Миронов и Лантратова предложили делать такие выплаты ежегодными, учитывая инфляцию.

В 2021 году президент России Владимир Путин анонсировал единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для родителей школьников. Тогда выделение суммы было связано с пандемией коронавируса, так как доходы граждан пострадали. В 2022 году выплаты получили семьи, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2023 году никаких выплат к 1 сентября глава государства не анонсировал.

По подсчетам СМИ и экспертов, базовый набор российского школьника в 2023 году для мальчиков обошелся в 22 тысячи рублей, для девочек – в 25 тысяч рублей. В 2022 году, по данным Росстата, собрать мальчика в школу можно было за 22,3 тысячи рублей, а девочку – за 26,8 тысяч рублей.