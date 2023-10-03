Минздрав не поддержал идею онлайн-торговли алкоголем

Министерство здравоохранения России не поддержало идею торговать алкоголем онлайн. В интервью ТАСС помощник главы ведомства Алексей Кузнецов заявил, что разрешение продавать алкогольную продукцию онлайн приведет к увеличению спроса и, соответственно, к увеличению потребления таких напитков.

«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», – сказал Кузнецов.

Он отметил, что продажа алкоголя онлайн негативно скажется на демографических показателях государства. Таким образом, отметил Кузнецов, не будет достигнута национальная цель – повышение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.

По словам представителя Минздрава, алкогольные напитки также могут спровоцировать у граждан различные заболевания – онкологические, сосудистые, а также проблемы с пищеварением.

В июне сенатор Андрей Клишас направил в правительство проект легализации онлайн-продажи алкоголя. Ранее в таком эксперименте пыталась участвовать «Почта России». В предложении отмечалось, что продажей и доставкой алкогольной продукции смогут заниматься компании, которые имеют лицензию на закупку, хранение и поставку такой продукции. Она должна входить в специальный реестр.