«Мир скоро поймет, ничто не остановить»: Трамп выложил нечто загадочное в соцсетях

Президент США Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social ссылкой на пост другого пользователя в социальной сети X. На снимке, опубликованном в посте, изображен сам глава Белого дома с подписью «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

На фотографии президент США изображён с полусогнутыми руками, ладони которых направлены вверх. За его спиной можно увидеть планету Земля.

Трамп не дал никаких объяснений, почему он опубликовал ссылку именно на этот пост.

