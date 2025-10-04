Австралия намерена укрепить военное сотрудничество с Папуа — Новой Гвинеей до уровня, аналогичного партнёрству с США и Новой Зеландией. Как сообщает The Guardian, соответствующее соглашение в сфере обороны уже одобрено правительством ПНГ и в ближайшее время будет подписано.

Договор под названием "Пукпук" (Pukpuk treaty) ознаменует собой первое новое союзническое соглашение Австралии с момента заключения договора АНЗЮС в 1951 году.

Церемония подписания договора, которую пришлось отложить на месяц из-за внутренних политических разногласий в правительстве Папуа — Новой Гвинеи, наконец получила одобрение кабинета министров под руководством премьер-министра Джеймса Марапе в минувшую среду.

Соглашение, помимо прочего, включает пункт о взаимной военной поддержке в случае нападения, а также позволяет гражданам обеих стран служить в армиях друг друга.

Для вступления документа в силу необходимо его одобрение парламентами обеих стран.