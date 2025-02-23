Мирное соглашение с Украиной будет подписано только после вывода ВСУ с территории РФ
Раскрыты условия подписания мирного соглашения с Украиной
Фото: [unsplash.com]
Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода украинской армии с территории России, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Президент РФ, напомнил он, озвучил базовые требования, включающие международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это значит, что бои прекратятся с выводом ВСУ с той части Российской Федерации, где они до сих пор сейчас дислоцированы, пояснил эксперт.
Он отметил, что украинская армия должна быть выведена с территорий Росси еще до подписания какого-либо документа.
Есть и другие условия. Так, Россия должна получить гарантии, что Украина никогда не вступит в НАТО, не получит право иметь дальнобойные ракетные системы и не допустит новых атак по российским регионам, что позволит исключить новый конфликт в будущем заключи собеседник издания.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский не собирается возвращать США $500 млрд.