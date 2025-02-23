Зеленский не собирается возвращать США $500 млрд

США хотят, чтобы Украина вернула им $500 млрд. Однако Киев готов предложить только $100 млрд. Именно в такую сумму украинские чиновники оценивают фактические расходы.

Камнем преткновения по-прежнему отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.

Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

Спецпредставителю Киту Келлога передано предложение Киева.

Также ему передали пожелание украинской стороны организовать на следующей неделе встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа для обсуждения деталей.

Украина выступила против требования США о формировании спецфонда на $500 млрд, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению расходов американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что в обмен за вложенные деньги готов принять от Украины нефть и редкоземельные металлы.