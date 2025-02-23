Зеленский не собирается возвращать США $500 млрд
Киев готов вернуть Вашингтону лишь $100 млрд
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США хотят, чтобы Украина вернула им $500 млрд. Однако Киев готов предложить только $100 млрд. Именно в такую сумму украинские чиновники оценивают фактические расходы.
Камнем преткновения по-прежнему отсутствие гарантий со стороны США относительно будущей военной и финансовой помощи.
Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.
Спецпредставителю Киту Келлога передано предложение Киева.
Также ему передали пожелание украинской стороны организовать на следующей неделе встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа для обсуждения деталей.
Украина выступила против требования США о формировании спецфонда на $500 млрд, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению расходов американской стороны.
Ранее Трамп заявил, что в обмен за вложенные деньги готов принять от Украины нефть и редкоземельные металлы.