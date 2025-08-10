Президент Украины Владимир Зеленский сам себе противоречит, когда говорит о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так на YouTube-канале он прокомментировал слова главы киевского режима о том, что не пойдет ни на какие территориальные уступки.

Сначала Зеленский говорит о том, что он ценит вклад Трампа в урегулирование конфликта. Таким образом, он пытается его утихомирить, но, когда дело доходит до сути, то противоречит главе Белого дома, заявляя, что не собирается выполнять данные ранее обещания, пояснил Дэвис.

Эксперт также призвал Украину и ЕС принять реальность вне зависимости от "своих предпочтений и мнения".

Ранее подполковник армии США Дэвис заявил, что Киев боится признать поражение.