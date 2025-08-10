Мирные переговоры под угрозой: Европейские лидеры и Зеленский хотят сорвать встречу Путина и Трампа
у Запада нет плана, кроме войны: Европа и Украина сознательно саботируют мир
Европейские страны и Украина не хотят завершения конфликта, поэтому они будут препятствовать мирным переговорам России и США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
Зеленский не захочет соглашаться на условия, которые ему предложат Москва и Вашингтон, и в этом его подержат британские и европейские союзники, пояснил эксперт.
Со стороны Европы и Украины, считает аналитик, тоже будет серьезное сопротивление, так как они не готовы к уступкам. Они будут делать все для того, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты.
При этом ни у Зеленского, ни у Запада нет конструктивных предложений. Они прекрасно понимают, что Украина проигрывает, но даже такой вариант развития событий для них более предпочтителен, чем принятие условий мира, заключил Меркурис.
