Мирные переговоры под угрозой: Европейские лидеры и Зеленский хотят сорвать встречу Путина и Трампа

Европейские страны и Украина не хотят завершения конфликта, поэтому они будут препятствовать мирным переговорам России и США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

Зеленский не захочет соглашаться на условия, которые ему предложат Москва и Вашингтон, и в этом его подержат британские и европейские союзники, пояснил эксперт.

Со стороны Европы и Украины, считает аналитик, тоже будет серьезное сопротивление, так как они не готовы к уступкам. Они будут делать все для того, чтобы сорвать переговоры или хотя бы свести на нет их результаты.

При этом ни у Зеленского, ни у Запада нет конструктивных предложений. Они прекрасно понимают, что Украина проигрывает, но даже такой вариант развития событий для них более предпочтителен, чем принятие условий мира, заключил Меркурис.

