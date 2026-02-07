«Мирный план под вопросом». США и Украина обсуждали возможность достижения соглашения уже в марте

В марте текущего года представители США и Украины в ходе конфиденциальных переговоров обсуждали потенциальные рамки мирного соглашения с Россией.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники, изначально рассматривалась возможность достижения договоренностей уже в ближайшее время.

В публикации, однако, отмечается, что эти сроки вряд ли будут соблюдены. Основным камнем преткновения, по данным источников, остается неразрешенный территориальный вопрос.

Согласно обсуждавшемуся плану, ключевым условием стало бы проведение общенационального референдума.

«Окончательное соглашение будет вынесено на референдум, в котором примут участие украинские избиратели», — указывает агентство.

Таким образом, последнее слово должно остаться за гражданами Украины.

Ранее Песков сообщил о том, что проведение переговоров по Украине в США не планируется.