Мирный житель погиб при обстреле Токмака в Запорожской области

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Токмак в Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. Еще пятеро детей пострадали.

«По уточненной информации в результате обстрела города Токмак, ранения различной степени тяжести получили пять детей. В настоящее время им оказана медицинская помощь», – сказал источник.

Вечером, 1 июля, Украина нанесла ракетный удар по Токмаку. ВСУ использовали американские ракеты HIMARS. По информации оперативных служб, были повреждены пять жилых домов.

1 июля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о том, что ВСУ также обстреляли Донецк ракетами американского производства HARM. Кроме того, атаке подверглись населенные пункты Владимировка и Горловка.

Ранее президент Украины Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам главы государства, ВСУ не испытывают успехов, а российские военные оперативно отрабатывают свои задачи в зоне СВО.

Россия начала спецоперацию в феврале 2022 года. К одним из главных ее целей Путин отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.